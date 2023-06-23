Дуда наголосив, що справедливість на боці українців, які захищають свою свободу, незалежність, домівку та країну. Героїзм українського народу, героїзм українських воїнів заслуговують на найвищу повагу, а також – підтримку.

Зверніть увагу Хай віддадуть свої території Росії: Дуда розкритикував країни, що пропонують Україні "компроміс"

Президент Польщі наголосив: всі прекрасно знають, хто тут – агресор, нападник, бандит. Якщо Росію не зупинити, вона піде далі.

Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією. Якщо Росія з'їсть Україну, навіть частково, то вона кинеться на решту України, як тільки оговтається,

– наголосив Дуда.

Наступним кроком, на його думку, Росія піде на Польщу, на країни Балтії. Дуда припустив, що світ може цього й не розуміти. Водночас Польща чудово усвідомлює це.

Дуда зауважив, що міжнародне право буде відновлене лише в одному випадку: якщо Росію витіснять з усіх окупованих земель України.

У Росії все відреагували

Не встиг Дуда договорити, як з боліт почало лунати виття. Цього разу на арену випустили Дмитрія Мєдвєдєва. Він відірвався від пляшки, щоб пообзивати країни Заходу та посипати погрозами.