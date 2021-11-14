Баканов рассказал, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны. Об этом он рассказал после совещания СНБО по вопросам защиты государственной границы в Луцке.
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Польский сценарий в Украине маловероятен
Руководитель ведомства рассказал, что Служба безопасности "принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный (говорится о польском – 24 канал) сценарий в Украине".
Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике,
– заявил Баканов.
Глава СБУ пояснил, что именно поэтому 14 ноября собрались в Луцке: "Чтобы согласовать меры для противодействия такому проявлению гибридной войны".
Он добавил, что не просто держат ситуацию на контроле, но и выполняют всю необходимую организационную и оперативную работу. В частности СБУ:
- активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий;
- обменивается информацией с Нацполицией и ГПС;
- создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и тому подобное.
Коротко о совещании СНБО в Луцке из-за ситуации на границе
- 14 ноября в Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью. На ней главы областей, граничащих с Беларусью, обсудили защиту границ от мигрантов.
- По результатам совещания Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- По словам секретаря СНБО, "по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже ориентировочно 16 тысяч так называемых беженцев".
- Данилов заверил, что оружие против нелегальных мигрантов Украина может применять только в одном случае – если опасность будет угрожать жизни украинских пограничников или военных.
- 11 ноября Денис Монастырский заявил, что границы дополнительно будут охранять 8 500 военных.