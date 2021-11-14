Баканов розповів, що події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни. Про це він розповів після наради РНБО з питань захисту державного кордону в Луцьку.
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Польський сценарій в Україні малоймовірний
Керівник відомства розповів, що Служба безпеки "вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний (мовиться про польський – 24 канал) сценарій в Україні".
Такий сценарій наразі малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці,
– заявив Баканов.
Глава СБУ пояснив, що саме тому 14 листопада зібралися в Луцьку: "Щоб узгодити заходи для протидії такому прояву гібридної війни".
Він додав, що не просто тримають ситуацію на контролі, а й виконують всю необхідну організаційну та оперативну роботу. Зокрема СБУ:
- активно застосовує комплекс контррозвідувальних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів;
- обмінюється інформацією з Нацполіцією та ДПС;
- створюються спільні мобільні групи для роботи у прикордонних районах тощо.
Коротко про нараду РНБО у Луцьку через ситуацію на кордоні
- 14 листопада у Луцьку відбулась міжвідомча нарада щодо питань оборони кордону з Білоруссю. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорили захист кордонів від мігрантів.
- За результатами наради Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- За словами секретаря РНБО, "за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває вже орієнтовно 16 тисяч так званих біженців".
- Данілов запевнив, що зброю проти нелегальних мігрантів Україна може застосовувати лише в одному випадку – якщо небезпека загрожуватиме життю українських прикордонників чи військових.
- 11 листопада Денис Монастирський заявив, що кордони додатково охоронятимуть 8 500 військових.