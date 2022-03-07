Польский журнал назвал Зеленского "лидером свободного мира"
Источник:Newsweek
Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Во главе с Владимиром Зеленским украинский народ вступил в борьбу с врагом.
Президент отказался от предложения Джо Байдена переехать из Киева во Львов, подчеркнув, что будет оставаться в столице. Для российских захватчиков убийство главы государства — цель номер один.
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Однако Владимир Зеленский даже не допускает мысли о том, чтобы перебраться из Киева в какой-то другой город. Заняв эту позицию, он получил колоссальную поддержку среди украинцев, а также признание мира.
Лидер свободного мира
Так, польский журналист издания Newsweek назвал президента Украины "лидером свободного мира".
В сложное время Владимир Зеленский оказался героем и государственным деятелем,
– отметил представитель СМИ.
Вспомнил первую леди, указав, что Елена Зеленская несмотря на все останется с мужем до конца.
Журналист назвал Зеленского "лидером свободного мира" / Фото Newsweek
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