"Настоящее чудо, которое нужно сохранить": как война изменила отношения Украины и Польши
Вторжение России показало, что действительно братские отношения Украине следует искать не на востоке, а на западе. Так, новый этап взаимоотношений с Польшей стал настоящим сюрпризом, который теперь следует беречь.
В начале войны произошло много разнообразных чудес, одно из которых было польским. Такое мнение в 24 канале высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
Также интересно "Отступление" россиян из Херсона: в чем Дуда заподозрил оккупантов
Польское чудо для Украины
По мнению собеседника, изменение отношений Украины и Польши – это настоящее чудо. Ведь до масштабного вторжения между нашими государствами было много противоречий, которые существовали долгие годы.
И вдруг поляки повели себя просто каким-то магическим образом. Могли бы мы такое о них подумать? Что они станут настолько нашими друзьями, союзниками, помогут каждому нашему беженцу. Просто нет слов благодарности,
– рассказывает Михаил Шейтельман.
Он отмечает, что когда закончится война, для наших обоих народов очень важно сохранить это чудо. И это не столь легко, как может показаться на первый взгляд.
"Чтобы не дай Бог, кто плохого слова потом о поляках не сказал. Мы теперь тоже должны относиться к ним как к братьям. Всегда. Это невероятно важно и очень сложно", – убежден политтехнолог.
Польское чудо для Украины: смотрите видео
Позиция Польши в войне
- Польша вместе с Литвой, Латвией, Эстонией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки стали наиболее близкими союзниками Украины после полномасштабного вторжения России.
- Впрочем, Польша, пожалуй, оказала Украине наибольшую помощь. Она приняла миллионы наших беженцев, в это время посылая Украине финансовую и военную помощь, чтобы сдерживать агрессора.
- Именно в день освобождения Херсона 11 ноября Польша отметила 104-ю годовщину восстановления Независимости. По этому случаю Владимир Зеленский записал трогательное поздравление на польском языке.