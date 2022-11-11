"Настоящее чудо, которое нужно сохранить": как война изменила отношения Украины и Польши

Вторжение России показало, что действительно братские отношения Украине следует искать не на востоке, а на западе. Так, новый этап взаимоотношений с Польшей стал настоящим сюрпризом, который теперь следует беречь.

В начале войны произошло много разнообразных чудес, одно из которых было польским. Такое мнение в 24 канале высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Польское чудо для Украины

По мнению собеседника, изменение отношений Украины и Польши – это настоящее чудо. Ведь до масштабного вторжения между нашими государствами было много противоречий, которые существовали долгие годы.

И вдруг поляки повели себя просто каким-то магическим образом. Могли бы мы такое о них подумать? Что они станут настолько нашими друзьями, союзниками, помогут каждому нашему беженцу. Просто нет слов благодарности,

– рассказывает Михаил Шейтельман.

Он отмечает, что когда закончится война, для наших обоих народов очень важно сохранить это чудо. И это не столь легко, как может показаться на первый взгляд.

"Чтобы не дай Бог, кто плохого слова потом о поляках не сказал. Мы теперь тоже должны относиться к ним как к братьям. Всегда. Это невероятно важно и очень сложно", – убежден политтехнолог.

Польское чудо для Украины: смотрите видео

Позиция Польши в войне