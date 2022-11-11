На початку війни відбулося багато різноманітних чудес, одне з яких було польським. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Польське диво для України
На думку співрозмовника, зміна відносин України та Польщі – це справжнє диво. Адже до масштабного вторгнення між нашими державами було багато протиріч, які існували тривалі роки.
І раптом поляки повелися просто якимсь магічним чином. Чи могли б ми таке про них подумати? Що вони стануть настільки нашими друзями, союзниками, допоможуть кожному нашому біженцю. Просто немає слів подяки,
– розповідає Михайло Шейтельман.
Він наголошує, що коли закінчиться війна, для наших обох народів дуже важливим буде збереження цього дива. І це не настільки легко, як може здатися на перший погляд.
"Аби не дай Бог, хтось поганого слова потім про поляків не сказав. Ми тепер теж повинні ставитися до них як до братів. Завжди. Це неймовірно важливо та дуже складно", – переконаний політтехнолог.
Польське диво для України: дивіться відео
Позиція Польщі у війні
- Польща разом з Литвою, Латвією, Естонією, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки стали найбільш близькими союзниками України після повномасштабного вторгнення Росії.
- Втім, мабуть, Польща надала Україні найбільшу допомогу. Вона прийняла мільйони наших біженців, у цей час надсилаючи Україні фінансову та військову допомогу, аби стримувати агресора.
- Саме в день звільнення Херсона 11 листопада Польща відзначила 104 річницю відновлення Незалежності. З цієї нагоди Володимир Зеленський записав зворушливе привітання польською мовою.