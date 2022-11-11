На початку війни відбулося багато різноманітних чудес, одне з яких було польським. Таку думку в стрімі 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Польське диво для України

На думку співрозмовника, зміна відносин України та Польщі – це справжнє диво. Адже до масштабного вторгнення між нашими державами було багато протиріч, які існували тривалі роки.

І раптом поляки повелися просто якимсь магічним чином. Чи могли б ми таке про них подумати? Що вони стануть настільки нашими друзями, союзниками, допоможуть кожному нашому біженцю. Просто немає слів подяки,

– розповідає Михайло Шейтельман.

Він наголошує, що коли закінчиться війна, для наших обох народів дуже важливим буде збереження цього дива. І це не настільки легко, як може здатися на перший погляд.

"Аби не дай Бог, хтось поганого слова потім про поляків не сказав. Ми тепер теж повинні ставитися до них як до братів. Завжди. Це неймовірно важливо та дуже складно", – переконаний політтехнолог.

Польське диво для України: дивіться відео

Позиція Польщі у війні