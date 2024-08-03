Причиной стало нарушение во время конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики. Поэтому срок пребывания в должности в штаб-квартире НАТО генерала из Польши будет сокращен по требованию союзников в Альянсе.

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Почему польского генерала увольняют

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, во время конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО произошло нарушение.

Якубчик, который был в составе отборочной комиссии, отдал предпочтение одной из кандидаток из Польши. В то же время его поведение назвали гомофобским и расистским.

В оборонном ведомстве Польши эту ситуацию комментировать не захотели. Однако собеседник издания в министерстве заявил, что репутация Польши в НАТО страдает и пока неизвестно, удастся ли Варшаве сохранить свои позиции.

Ранее Якубчик был заместителем командира 18-й механизированной дивизии, командиром которой с 2018 по 2022 год был генерал Ярослав Громадзинский. Последний стал командующим Еврокорпуса в Страсбурге, но его уволили раньше окончания срока.

К слову, еще недавно заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский раскритиковал антипольские заявления венгерского премьера Виктора Орбана. Он выразил сомнение в необходимости венгерского членства в ЕС и НАТО.