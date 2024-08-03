Причиною стало порушення під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики. Тож термін перебування на посаді у штаб-квартирі НАТО генерала з Польщі буде скорочено на вимогу союзників у Альянсі.

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Чому польського генерала звільняють

Як пише польське видання Rzeczpospolita, під час конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки та безпеки штаб-квартири НАТО сталося порушення.

Якубчик, який був у складі відбіркової комісії, віддав перевагу одній з кандидаток з Польщі. Водночас його поведінку назвали гомофобською і расистською.

В оборонному відомстві Польщі цю ситуацію коментувати не захотіли. Однак співрозмовник видання у міністерстві заявив, що репутація Польщі у НАТО страждає і наразі невідомо, чи вдасться Варшаві зберегти свої позиції.

Раніше Якубчик був заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський. Останній став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, але його звільнили раніше закінчення терміну.

До слова, ще нещодавно заступник глави МЗС Польщі Теофіл Бартошевський розкритикував антипольські заяви угорського прем'єра Віктора Орбана. Він висловив сумнів у необхідності угорського членства в ЄС і НАТО.