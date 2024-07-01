Родители девочки обратились к юристу и требуют установления справедливости и возмещения убытков. Руководство садика уверяет, что контактирует с семьей и возместило расходы на медикаменты.

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Что известно об инциденте в польском детском саду

В польском городе Вроцлав в детском саду сети Kids&Co двухлетняя Соломия Томич получила ожоги второй степени, которые охватили 19% ее тела. Заведение до сих пор не может объяснить, что именно произошло с ребенком.

Мама девочки, Алиса Томич, сообщила об инциденте в своих социальных сетях. Она рассказала, что происшествие случилось 9 февраля 2024 года. В тот день воспитатели позвонили и сообщили, что во время купания у Соломии покраснели ноги.

Мы приехали одновременно со скорой. То, что мы увидели, было страшным: ножки и частично ягодицы были будто обожжены, на коже появились волдыри. Дочка кричала, плакала, была очень растерянной. Врачи оказали первую помощь, а потом нас забрали в больницу,

– рассказала мама девочки.

Девочка тяжело переживала травму, имела высокую температуру, сильную боль и принимала много лекарств и терпела замену повязок.

"Мы провели в больнице более двух недель. Нам сказали, что у дочери ожоги второй степени с поражением 19% поверхности тела. Внутренние органы, к счастью, не пострадали. Четыре раза ей меняли повязки под общим наркозом, чтобы убрать омертвевшую кожу. Она принимала большое количество лекарств, а также антибиотики, потому что в медучреждении подхватила инфекцию", – поделилась Алиса Томич.

Она также добавила, что врачи не могли установить капельницу, ведь руки девочки были сильно "заколотыми".

Отец девочки Станислав Томич пытался выяснить у воспитателей и директора садика, что произошло с ребенком.

В понедельник (11 февраля – 24 Канал) Стас пошел в садик, чтобы узнать подробности того дня. Там рассказали, что дочь сходила в туалет, сильно испачкалась, поэтому нужно было ее помыть. И именно в душевой кабине заметили, что у нее снизу вверх начали краснеть ноги,

– рассказала мама Соломии.

Из-за инцидента семья обратилась за помощью к юристу.

"Наш адвокат наведался в садик. После его визита нам сбросили список врачей, к которым мы можем обратиться. Первое предложение компенсировать средства было в марте. Нам возместили расходы на лекарства, а не полностью всю сумму за инцидент, и подарили ей мягкую игрушку. Это произошло только благодаря юристу", – отметила мама пострадавшей девочки.

Родители обращались к врачам, которые единогласно пришли к выводу, что девочка пострадала именно от ожогов, а не аллергической реакции. Что их вызвало – точно неизвестно, но врачи подозревают, что ожог был термическим или химическим.

Сейчас девочка чувствует себя лучше, но до сих пор психологически травмирована. Прогнозы врачей положительные, Соломия уже ходит, играет и является активной.

Какова реакция руководства детсада

Пока Алиса и Соломия находились в больнице, руководство детсада пыталось скрыть инцидент. Только после публикации матери в соцсетях администрация садика прокомментировала ситуацию.

Коммуникационер сети детсадов Kids&Co Катажина Рогальская утверждает, что администрация постоянно контактирует с семьей девочки и возместила средства на медикаменты и пошив индивидуальных ущемляющих лосин. По ее словам, такой случай произошел впервые за 18 лет работы сети заведений.

Выступаем категорически против любых комментариев с подтекстом дискриминации по национальному признаку. Мы – международная сеть и занимаемся более двумя тысячами детей из многих стран, в том числе из тех, где сейчас идет война. Всех уважаем и ценим,

– отметили в Kids&Co.

Сейчас полиция расследует этот случай, допросила свидетелей происшествия и взяла на экспертизу химические средства, которые потенциально могли вызвать ожог.

Если вину работников (или работника) сада докажут в суде, им может грозить от трех до пяти лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Родители других детей, которые посещают садики сети Kids&Co, после этого инцидента требуют установки камер видеонаблюдения в группах.