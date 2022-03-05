Полтава просит НАТО закрыть небо

Российские убийцы атакуют с воздуха мирных жителей. Власти украинских городов и областей просят НАТО закрыть небо.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что областной совет и 60 территориальных общин обратились к лидерам стран-членов НАТО. Они просят поддержать стремление президента Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной.

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"Тысячи погибших и раненых мирных жителей, разрушенные больницы, школы и детские сады. Такая цена промедления с закрытием неба. Действовать нужно немедленно!", – написал Лунин.

Что значит закрыть небо Это предполагает патрулирование воздушного пространства военной авиацией и системами противовоздушной обороны. Все объекты, которые будут попадать в закрытую зону, будут сбивать. Пока что НАТО не хочет этого делать, поскольку считает, что будет стороной конфликта.

Будут работать волонтеры

Глава ОВА призвал жителей Полтавщины присоединиться к обращению. Он отметил, что будут собирать подписи.

Наши волонтеры будут работать в общинах и собирать подписи. Кроме того, подписи можно поставить на пунктах сбора гуманитарной помощи и ваших местных советах,

– написал Лунин.

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