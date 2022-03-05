Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що обласна рада та 60 територіальних громад звернулися до лідерів країн-членів НАТО. Вони просять підтримати прагнення президента Володимира Зеленського закрити небо над Україною.

До теми Луганськ та Кропивницький просять "закрити небо"

"Тисячі загиблих та поранених мирних жителів, зруйновані лікарні, школи та дитячі садки. Така ціна зволікання із закриттям неба. Діяти потрібно негайно!", – написав Лунін.

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