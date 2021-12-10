"Мамай, кто твой брат?"
Люди также требовали отчетности по словам Мамая на внеочередной сессии горсовета. Об этом заявил участник акции Андрей Батюков.
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Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я, как ветеран, получается являюсь представителем США, которые здесь воюют на территории Украины с Россией,
– сказал Андрей Батюков.
Среди активистов были партийцы, а также участники операции Объединенных сил. В руках они держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?".
Люди заходили в приемную городского головы, однако его на месте не было.
В Полтаве активисты требовали извинений от Мамая / Фото Суспільне
Что известно о скандальном заявлении полтавского мэра
- 4 декабря в эфире пророссийского телеканала "НАШ" Александр Мамай заявил, что на Донбассе воюют США и Россия. Он добавил, что ему обидно, что "брат идет на брата".
- Журналист скандального телеканала поддержал мнение мэра. Он отметил, что Украину просто используют как площадку".
- Никто из них не вспомнил, что Россия оккупировала украинский Крым и ворвалась на Донбасс.
- Участники боевых действий из Полтавы требуют, чтобы мэрия выразила Мамаю недоверие.
- Кстати, за свое циничное заявление городской голова уже попал в базу "Миротворца".
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