"Мамай, хто твій брат?"
Люди також вимагали звітності щодо слів Мамая на позачерговій сесії міськради. Про це заявив учасник акції Андрій Батюков.
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Це абсолютно неприпустимі висловлювання. Мер Полтави має нести за це політичну відповідальність. Я, як ветеран, виходить є представником США, які тут воюють на території України з Росією,
– сказав Андрій Батюков.
Серед активістів були партійці, а також учасники Операції об'єднаних сил. У руках вони тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".
Люди заходили до приймальні міського голови, однак його на місці не було.
У Полтаві активісти вимагали вибачень від Мамая / Фото Суспільне
Що відомо про скандальну заяву полтавського мера
- 4 грудня в ефірі проросійського телеканалу "НАШ" Олександр Мамай заявив, що на Донбасі воюють США та Росія. Він додав, що йому прикро, що "брат йде на брата".
- Журналіст скандального телеканалу підтримав думку мера. Він наголосив, що Україну "просто використовують як майданчик".
- Ніхто з них не згадав, що Росія окупувала український Крим та вдерлася на Донбас.
- Учасники бойових дій з Полтави вимагають, аби мерія висловила Мамаю недовіру.
- До речі, за свою цинічну заяву міський голова вже потрапив у базу "Миротворця".
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