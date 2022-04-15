В Полтаве были слышны звуки взрыва: в ОВА выясняют детали

15 апреля 2022 , 23:46
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Дмитрий Лунин в телеграме

Российские оккупанты продолжают обстреливать с воздуха украинские города. В результате атак врага слышны взрывы в Полтаве.

Граждан призывают не игнорировать сирены и немедленно пройти в укрытие. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали,
– отметил чиновник.

Кроме того, глава ОВА заверил, что более подробную информацию обнародует несколько позже.

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Автор: Олег Васьків