Имели открытое окно: в одну из квартир Полтавы залетели 200 летучих мышей

В Полтаве специалисты вместе с волонтерами спасли более двухсот летучих мышей. Часть рукокрылых застряла между стеклянными блоками окон одного из зданий, другие случайно попали в квартиру через открытое окно.

Это событие произошло во время активного сезона миграции "рыжих вечерниц", когда летучие мыши перемещаются из леса в город для зимовки. Всех летучих мышей было успешно выпущено на волю.

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Как летучие мыши попали в квартиру

Специалистка Украинского центра реабилитации рукокрылых Алена Шуленко рассказала, что 28 августа летучих мышей в Полтаве спасали дважды.

Первую группу летучих мышей нам помогали спасать все. Я звонила и в полицию, и спасателям, и ОВА. Наши волонтеры сами не могли их освободить, они попали в ловушку между стеклами в окнах в одном из домов,

– рассказала Шуленко.

А вечером еще 200 летучих мышей залетели в одну из квартир в Полтаве, проникнув через открытые окна.

Летучие мыши попали в квартиру: смотрите видео

"Уже было вечернее время, поэтому мы сразу их выпускали на волю, они хорошо ориентировались в темноте", – поделилась специалистка.

Шуленко отметила, что сейчас продолжается сезон миграции "рыжих вечерниц", который обычно происходит в августе и сентябре. В этот период летучие мыши перемещаются из леса в город для зимовки.