Ця подія відбулася під час активного сезону міграції "рудих вечірниць", коли кажани переміщуються з лісу до міста для зимівлі. Усіх кажанів було успішно випущено на волю.

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Як кажани потрапили до квартири

Спеціалістка Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко розповіла, що 28 серпня кажанів у Полтаві рятували двічі.

Першу групу кажанів нам допомагали рятувати всі. Я дзвонила і в поліцію, і рятувальникам, і ОВА. Наші волонтери самі не могли їх визволити, вони потрапили в пастку між склом у вікнах в одному із будинків,

– розповіла Шуленко.

А ввечері ще 200 кажанів залетіли до однієї з квартир у Полтаві, проникнувши через відчинені вікна.

Кажани потрапили до квартири: дивіться відео

"Вже був вечірній час, тому ми відразу їх випускали на волю, вони добре орієнтувались в темряві", – поділилася спеціалістка.

Шуленко зазначила, що Зараз триває сезон міграції "рудих вечірниць", який зазвичай відбувається в серпні та вересні. У цей період кажани переміщуються з лісу до міста для зимівлі.