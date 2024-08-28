Рідні власника забирали чотирилапого додому, але він щоразу повертався. Про це розповіла працівниця лікарні Світлана Фільчак.

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Пес чекав на свого господаря із лікарні 3 дні

Собака чекав на свого господаря біля приймального відділення 2-ї міської клінічної лікарні в Полтаві. Після того, як сім'я господаря забрала тварину додому, відданий собака повернувся до лікарні, де відновив своє "чергування". Працівники лікарні, розуміючи відданість тварини, забезпечили її їжею.

Кожен приносив щось їй поїсти. І поїли, і годували. Дуже вірна тварина. Господарю про це розповідали, він казав що знає про це, і вона як член родини. Сиділа сумна така – біля одного виходу, потім пройшлася до іншого, й знову назад повернулася, так і чекала,

– розповіла Світлана.



Собака чекає власника під приймальним відділенням / Фото 2 міська клінічна лікарня

Кілька днів тому дружина власника собаки привезла улюбленця додому. Тепер собака терпляче чекає на повернення свого господаря, який наразі вже не в реанімації, й одужує в лікарні.