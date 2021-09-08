Инцидент произошел утром 8 сентября на автодороге Киев – Харьков, возле заправки "BVS". В результате аварии пострадали 2 человека.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля столкнулся с отбойником и перевернулся. Его и пассажира сразу госпитализировали в больницу Полтавы. На место прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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