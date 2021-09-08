Інцидент трапився зранку 8 вересня на автодорозі Київ – Харків, біля заправки "BVS". Внаслідок аварії постраждали 2 людей.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, водій автомобіля зіткнувся із відбійником й перекинувся. Його та пасажира одразу госпіталізували до лікарні Полтави. На місці прибула слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

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