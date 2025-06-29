Полтавщина пережила комбинированную атаку России: в ОВА отчитались о последствиях

Ночью 29 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Повреждения фиксируют в ряде областей, в том числе и на Полтавщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.

Последствия атаки на Полтавщину сегодня

Как сообщили в ОВА, в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания.

В Полтавском районе из-за падения обломков произошло возгорание здания одного из предприятий.

Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших,

– уточнил Когут.