29 июня, 08:41
Полтавщина пережила комбинированную атаку России: в ОВА отчитались о последствиях
Ночью 29 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Повреждения фиксируют в ряде областей, в том числе и на Полтавщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.
Последствия атаки на Полтавщину сегодня
Как сообщили в ОВА, в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания.
В Полтавском районе из-за падения обломков произошло возгорание здания одного из предприятий.
Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших,
– уточнил Когут.