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24 Канал Новости Украины Полтавщині пережила комбіновану атаку Росії: в ОВА відзвітували про наслідки
29 июня, 08:41
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Полтавщина пережила комбинированную атаку России: в ОВА отчитались о последствиях

Дмитрий Усик

Ночью 29 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Повреждения фиксируют в ряде областей, в том числе и на Полтавщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.

Последствия атаки на Полтавщину сегодня

Как сообщили в ОВА, в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий попадания.

В Полтавском районе из-за падения обломков произошло возгорание здания одного из предприятий.

Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших,
– уточнил Когут.

 