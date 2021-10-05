Авария произошла в центральной части города вечером 4 октября. По предварительной информации, автомобиль патрульных ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной.

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Патрульные ехали с сиреной и проблесковыми маячками

Однако Chevrolet правоохранителей не пропустил, патрульная машина пробовала избежать столкновения, однако все же задела другую машину и перевернулась. Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали. Полицейских доставили в больницу скорой помощью.

Из-за ДТП проезд по этой части города был затруднен.

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":

Смотрите видео с места аварии / Видео "Кременчугский Телеграфь":

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