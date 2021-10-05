Аварія сталась у центральній частині міста ввечері 4 жовтня. За попередньою інформацією, автомобіль патрульних їхав з проблисковими маячками та увімкненою сиреною.

Нещодавно Мотоцикліст в Ужгороді пролетів десяток метрів після зіткнення: відео моторошної ДТП

Патрульні їхали з сиреною та проблисковими маячками

Проте Chevrolet правоохоронців не пропустив, патрульна автівка пробувала уникнути зіткнення, проте все ж зачепила іншу машину та перекинулась. Водій та пасажир Chevrolet не постраждали. Поліцейських доправили до лікарні швидкою допомогою.

Через ДТП проїзд цією частиною міста був ускладнений.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":

Дивіться відео з місця аварії / Відео "Кременчугский Телеграфь":

Коротко про останні резонансні ДТП в Україні: