Відео інциденту опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. На кадрах видно, який водій мотоциклу зі швидкістю врізався у ВАЗ.

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Мотоцикліст уникнув серйозних травм

Згідно з інформацією журналіста, ВАЗ зіткнувся із мотоциклом 3 жовтня. ДТП сталася приблизно о 18:00.

Водій 1992 року, керуючи автомобілем ВАЗ, не врахував дорожньої обстановки і під час повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом Ducati HYM, яким кермував чоловік 1998 року народження,

– мовиться у повідомленні журналіста.

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Попередній діагноз – забій грудної клітини, перелом 7 – 8 ребра. Водночас серйозних травм чоловік уникнув.

Мотоцикліст пролетів десяток метрів після зіткнення: відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи

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Моторошне ДТП в Ужгороді: мотоцикліст, який пролетів 10 метрів після зіткнення з автомобілем і вижив.

Вчора в Ужгороді ВАЗ зіткнувся із мотоциклом. ДТП сталось близько 18:00 на вулиці Тельмана біля супермаркету АТБ.

Водій 1992 року керуючи автомобілем ВАЗ не врахував дорожньої обстановки і під час повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом Ducati HYM яким кермував чоловік 1998 року народження. На місце події було викликано швидку: попередній діагноз забій грудної клітини, перелом 7-8 ребра. Серйозних травм чоловік уникнув.