Загоряння виникло у будівлі 1 жовтня. Повідомлення про пожежу на території колишнього заводу "Мукачівприлад" надійшло до рятувальників об 11:30.

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Мешканцям міста нічого не загрожує

У Мукачевській міській раді уточнили, що загорілися дерев'яні перекриття будівлі. Там також наголосили, що небезпеки для містян та навколишнього середовище немає. Станом на 14:00 пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Масштабна пожежа спалахнула у Мукачеві / Фото ДСНС


До ліквідації пожежі залучили водоканал міста та службу швидкого реагування муніципальної інспекції. На місці працюють 9 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС.

Інші масштабні пожежі в Україні

  • 23 вересня на меблевій фабриці у Чернівцях сталася пожежа. Густий чорний дим на декілька метрів піднявся над будівлею. Через займання людей із приміщення не евакуйовували.
  • Раніше у Чугуєві, що на Харківщині, загорілася школа. Вогонь повністю охопив спортзал, а також частину іншого приміщення. Згоріло приблизно 500 квадратних метрів приміщень.
  • На підприємстві у Житомирі вибухнула 200-літрова бочка з легкозаймистою речовиною. Через це спалахнула пожежа. Троє людей зазнали опіків різного ступеня важкості.