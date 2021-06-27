Малыш – в ловушке: на Полтавщине мать случайно закрыла ребенка в машине на жаре

В Полтавской области 2-летнего мальчика случайно закрыли в машине. Мать ребенка закрыла машину вместе с ключами внутри. На улице в это время была жара.

Воздух в этот день прогрелся аж + 37 градусов. Женщине, ребенок которой остался в машине, повезло, ведь рядом оказалась полицейская.

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На месте инцидента была полицейская не на службе

Патрульная была не службе. Прохожие уже вызвали аварийную службу, которая должна была бы открыть дверь. Однако полицейская решила не медлить. Вместе люди разбили стекло в машине и вытащили ребенка.

Помните, в жарких условиях не оставляйте детей в машине, а также домашних любимцев. Лишь нескольких минут, проведенных в машине при таких условиях достаточно для трагических последствий,

– предупредили в полиции.

В Харькове мать с ребенком застряли на канатной дороге

Отметим, что ранее в Харькове в опасную ситуацию попала мать с маленьким ребенком. 23 июня на канатной дороге остановились кабинки, в одной из них и была женщина с малышом. На место направили пожарный автомобиль с лестницей, именно ею и спустили людей.