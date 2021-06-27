Повітря у цей день прогрілось аж +37 градусів. Жінці, дитина якої залишилась у машині, пощастило, адже поруч опинилась поліцейська.

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На місці інциденту була поліцейська не на службі

Патрульна була не службі. Перехожі уже викликали аварійну службу, яка мала б відчинити двері. Проте поліцейська вирішила не зволікати .Разом люди розбили скло у машині та витягнули дитину.

Пам'ятайте, в спекотних умовах не залишайте дітей в машині, а також домашніх улюбленців. Лише декількох хвилин, проведених в автівці за таких умов, достатньо для трагічних наслідків,

– попередили у поліції.

У Харкові мати з дитиною застряшли на канатній дорозі

Зазначимо, що раніше у Харкові у небезпечну ситуацію потрапила мати з маленькою дитиною. 23 червня на канатній дорозі зупинились кабінки, в одній з них і була жінка з малям. На місце направили пожежнйи автомобіль з драбиною, саме нею і спустили людей.