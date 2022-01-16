На Полтавщине микроавтобус столкнулся с газовой емкостью: спасатели пытаются потушить огонь
Источник:телеграм ГСЧС Украины
В городе Кременчуг Полтавской области на заправке микроавтобус столкнулся с газовой емкостью. Из-за этого сразу вспыхнул огонь.
Инцидент произошел ориентировочно в 22:10 16 января. Об этом сообщили спасатели.
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В Кременчуге микроавтобус врезался в газовую емкость
В результате аварии микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью, которая имеет ориентировочно 5 метров кубических на территории АЗС "Мотто",
– говорится в сообщении.
После этого вспыхнули как автомобиль, так и емкость. Спасатели привлекли к тушению 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Однако сообщили:
- по состоянию на 22:45 было открыто горение газового модуля и микроавтобуса. К счастью, угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет;
- на месте работают водяные стволы на тушение и защиту. Технику разместили в 350 метрах от места пожара.
По состоянию на 23 часа пожар не удалось потушить. К ликвидации привлекли 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.
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