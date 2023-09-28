Инцидент произошел 6 августа. Об этом говорится в приговоре суда.
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На Полтавщине мужчина покусал патрульного
Как стало известно, патрульные прибыли по адресу проживания мужчины из-за вызова о совершении им домашнего насилия в отношении жены. Он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, а на замечания правоохранителей не реагировал.
Когда полицейский решил надеть мужчине наручники, тот укусил его за бедро, а затем за левое предплечье.
В итоге мужчина совершил преступление по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений. Пострадавший патрульный и обвиняемый заключили соглашение о примирении в ходе расследования. Человек свою вину признал и покаялся. Кроме того, он согласился на наказание – год условно.
Суд признал жителя Диканьки виновным и дал ему условный срок.
Другие подобные инциденты
- Напомним, что ранее в Запорожье безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил полицейского в ответ на его замечания. Злоумышленник был задержан и доставлен в местный отдел. Нарушителю грозит ограничение свободы сроком до 5 лет.
- В Луцке на улице Героев УПА пьяная водитель во время общения со стражами порядка укусила инспектора Нацполиции. У патрульного кушана рана левого переплечья, от госпитализации он отказался.
- Кроме этого, недавно один из киевлян покусал правоохранителя. Как сообщили очевидцы, он все утро мешал правоохранителям заниматься эвакуационными работами.