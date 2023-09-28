Інцидент трапився 6 серпня. Про це йдеться у відповідному вироку суду.

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На Полтавщині чоловік покусав патрульного

Як стало відомо, патрульні прибули за адресою проживання чоловіка через виклик про вчинення ним домашнього насильства щодо дружини. Він був у стані алкогольного сп`яніння та поводився агресивно, а на зауваження правоохоронців не реагував.

Коли поліцейський вирішив надягти чоловіку кайданки, той вкусив його за стегно, а потім за ліве передпліччя.

У підсумку чоловік вчинив злочин за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Постраждалий патрульний та обвинувачений уклали угоду про примирення під час розслідування. Чоловік свою вину визнав і покаявся. Окрім цього, він погодився на покарання – рік умовно.

Суд визнав жителя Диканьки винним і дав йому умовний термін.

Інші подібні інциденти

  • Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі безробітний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вкусив поліцейського у відповідь на його зауваження. Зловмисника затримали та доставили до місцевого відділку. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до 5 років.
  • У Луцьку на вулиці Героїв УПА п'яна водійка під час спілкування з правоохоронцями вкусила інспектора Нацполіції. У патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації він відмовився.
  • Окрім цього, нещодавно один із киян покусав правоохоронця. Як повідомили очевидці, він весь ранок заважав правоохоронцям займатися евакуаційними роботами.