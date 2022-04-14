Приближается Пасха, но в этом году она не будет такой, как всегда. Ведь российский враг не гнушается ничем.

Поэтому, чтобы не давать оккупантам шанса испортить украинцам праздник, следует максимально обезопасить друг друга – отменить массовые мероприятия, в частности освящение корзин. Такое решение приняла Полтавщина, сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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На Полтавщине не будет массового освящения на Пасху

Так с 13:00 23 апреля до 6:00 26 апреля не будут проводить массовые церковные службы ни в храмах, ни на территориях рядом с ними. Богослужение в помещениях – без верующих, а священнослужителей – до 10.

До Пасхи еще чуть больше недели. Решение может быть пересмотрено, если это позволит общая ситуация безопасности в стране и области,

– подчеркнул Лунин.

Он также добавил, что они будут ориентироваться на рекомендации центральной власти, у которой общая картина военно-политической и безопасности ситуации.

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