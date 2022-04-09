На Полтавщине сократили комендантский час

С 10 апреля по всей Полтавской области сокращается комендантский час.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Комендантский час в области сократили до 5:00. Поэтому с завтрашнего дня, 10 апреля, на Полтавщине она продлится с 21:00 до 05:00.

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Напомним, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, передвигаться на транспорту и своим ходом. Выходить можно только в случае воздушной тревоги для того, чтобы пройти в укрытие.

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