Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Комендантську годину в області скоротили до 5:00. Тож від завтра, 10 квітня, на Полтавщині вона триватиме з 21:00 до 05:00.

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Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, пересуватися транспортом і своїм ходом. Виходити можна лише у випадку повітряної тривоги для того, аби перейти в укриття.

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