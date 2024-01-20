На улицах Полтавской области обнаружили тела трех человек: что произошло

Полиция Полтавской области изучает обстоятельства гибели троих местных жителей. Вероятно, все они умерли от переохлаждения.

20 января правоохранители получили сообщения от жителей трех сел – Диканьок, Мушты и Марковки. В каждом из населённых пунктов на улицах обнаружили тела замерзших людей.

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Смертельный холод

Так, в Диканьках прохожие обнаружили мертвого мужчину в возрасте 70 – 75 лет.

В селе Мушты люди сообщили полиции о 44-летней местной жительнице без признаков жизни, которая лежала на улице.

В Марковке полицейские обнаружили вблизи местного магазина мёртвого местного мужчину 1985 года рождения.

Тела всех погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Впрочем, по предварительным данным, в каждом из трех случаев люди, вероятно, погибли из-за переохлаждения.

Полиция призывает граждан соблюдать меры безопасности во время пребывания на улице, особенно в зимний период.

В стране-агрессоре жители умирают от холода даже в собственных домах

В Полтавской области в течение 20 – 23 января наблюдается температура ночью 3 - 8 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов мороза. Ночью и днем прогнозируется снег. На дорогах гололедица.

В конце декабря – начале января в Россию пришли аномальные морозы. По всей стране начались массовые отключения света. Многоэтажки замерзали вместе с жителями.

Так, в собственном доме от холода погиб капитан ВМФ России, 60-летний Владислав Ивашкевич. 29 декабря в его доме начались проблемы с отоплением. А через несколько дней военнослужащий умер.