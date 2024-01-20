20 січня правоохоронці отримали повідомлення від мешканців трьох сіл – Диканьок, Мушти та Марківки. У кожному із населених пунктів на вулицях виявили тіла замерзлих людей.

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Смертельний холод

Так, у Диканьках перехожі виявили мертвого чоловіка віком 70 – 75 років.

У селі Мушта люди повідомили поліцію про 44-річну місцеву мешканку без ознак життя, яка лежала на вулиці.

У Марківці поліцейські виявили поблизу місцевого магазину мертвого місцевого чоловіка 1985 року народження.

Тіла усіх загиблих відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Втім, за попередніми даними, в кожному з трьох випадків люди, ймовірно, загинули через переохолодження.

Поліція закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час перебування на вулиці, особливо в зимовий період.

Зверніть увагу! На Полтавщині протягом 20-23 січня спостерігається температура вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусівморозу. Вночі і вдень прогнозують сніг. На дорогах ожеледиця.

У країні агресорці жителі помирають від холоду навіть у власних будинках

Наприкінці грудня – початку січня до Росії прийшли аномальні морози. По всій країні почалися масові відключення світла. Багатоповерхівки замерзали разом із мешканцями.

Так, у власному будинку від холоду загинув капітат ВМФ Росії, 60-річний Владислав Івашкевич. 29 грудня у його помешканні почалися проблеми з опаленням. А за кілька днів військовослужбовець помер.