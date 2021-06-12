Авария произошла утром 12 июня, примерно в 11:30. Водитель сбил детей на па перекрестке улиц Соборная и Успенская.

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По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на несовершеннолетнюю. 16-летняя девушка несла на руках 1-летнего ребенка.

Оба получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Пострадавших обследовали. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины аварии.

Жуткая авария на Полтавщине