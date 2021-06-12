Аварія трапилась зранку 12 червня, приблизно о 11:30. Водій збив дітей на па перехресті вулиць Соборна та Успенська.
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За попередньою інформацією, 53-річний водій автомобіля ГАЗ допустив наїзд на неповнолітню. 16-літня дівчина несла на руках 1-річну дитину.
Обоє отримали тілесні ушкодження, їх доставили у лікарню. Потерпілих обстежили. Поки невідомо, у якому стані вони перебувають.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюватимуть усі обставини та причини аварії.
Моторошна аварія на Полтавщині
- У травні на Полтавщині зіткнулись легковик та вантажівка. Аварія сталася біля села Гайове. Загинули оператор і журналіст телеканалу "НТН".
- Згодом ЗМІ повідомили подробиці про загиблих. Це – оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.