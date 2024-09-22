Россия атаковала Полтавскую область дронами: какие последствия
Источник:Филипп Пронин
Россия атаковала Полтавскую область дронами. Враги повредили инфраструктуру в одном районе области.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что оккупанты, к счастью, не ранили людей. Воздушная тревога на Полтавщине звучала с 20:59 21 сентября до 07:54 22 сентября.
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Что известно о последствиях атаки врага по Полтавщине
Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения энергетической инфраструктуры в одном районе области,
– рассказал глава ОВА.
По его словам, результате обстрела россиян без света остались:
- 56 бытовых,
- 30 юридических потребителей.
Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле,
– заверил Филипп Пронин.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне запустили по Украине 80 дронов-камикадзе. Из них Украина сбила 71 дрон. ПВО работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.
Еще 6 вражеских беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны.