В Минобороны рассказали, что происходило в Институте связи в Полтаве во время вражеского удара

Российские захватчики атаковали баллистикой Институт связи в Полтаве, в результате чего есть раненые и десятки погибших. Известно, что на момент удара никаких празднований в учебном заведении не происходило.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет 24 Канал. Он также назвал вероятный тип вооружения, которым ударил противник по зданию.

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Что происходило на момент удара по Институту связи в Полтаве

Известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило,

– заявил Лазуткин.

Как рассказал он, по данным ведомства, в учебном заведении происходил учебный процесс. Ориентировочно в 09:08 прозвучал сигнал воздушной тревоги и студенты направились в укрытие. Взрывы прогремели через несколько минут после объявления тревоги.

По его словам, россияне нанесли удар по учебному заведению, предварительно, баллистическими ракетами типа "Искандер-М". Спикер также заявил, что министр обороны Украины поручил главной инспекции ведомства срочно провести служебное расследование трагедии.

К сожалению, количество погибших и раненых продолжает расти. Местные власти говорят, что под завалами все еще находятся люди. По данным ОВА, пока известно о 50 погибших и более 235 травмированных людей. Всего удалось спасти 25 человек.