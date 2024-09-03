По состоянию на 17:51 3 сентября глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявлял о 219 пострадавших и 49 погибших. К сожалению, еще могут быть люди под завалами.

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Что известно о потребности в крови

Главный врач областной станции переливания крови Владимир Рудиков рассказал журналистам, что на просьбу прийти и сдать кровь откликнулось ориентировочно 150 человек.

В течение дня в учреждении заготовили ориентировочно 75 литров крови. Медики смогли закрыть потребность по всем группам крови для медучреждений.

Заготовили где-то около 75 литров донорской крови. Она сейчас будет еще обследоваться, перерабатываться, храниться, транспортироваться и так далее, и также будет выдаваться лечебным учреждениям по необходимости. Люди в интернете увидели потребность, и как-то организовалось очень много людей всех возрастов,

– заявил Рудиков.

Главный врач областной станции переливания крови добавил, что доноров сориентировали приходить сдавать кровь также в течение 4 и 5 сентября.