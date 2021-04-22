На Полтавщине произошел несчастный случай. На заброшенной ферме обвалилась кирпичная стена, когда там играла компания подростков. 15-летний парень попал в больницу.

Инцидент произошел в одном из сел Диканьского района. Об этом в своем фейсбуке сообщил Юрий Сулаев, спикер полиции Полтавщины.

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Он уточнил, что подростки пришли играть на заброшенную ферму. Кирпичная стена обрушилась на местного парня 2006 года рождения.

Ребенку оказывают помощь врачи. Дай Бог, чтобы все обошлось без серьезных последствий,

– отметил он.

Спикер полиции Полтавщины подчеркнул, что сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства этого инцидента.

Кроме этого, Сулаев также призвал родителей проводить с детьми разъяснительную работу по безопасному поведению в быту.

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