Грався на закинутій фермі: у Полтавській області на підлітка впала цегляна стіна
На Полтавщині стався нещасний випадок. На закинутій фермі обвалилася цегляна стіна, коли там гралася компанія підлітків. 15-річний хлопець потрапив у лікарню.
Джерело:фейсбук Юрія Сулаєва
Інцидент трапився в одному із сіл Диканського району. Про це у своєму фейсбуці повідомив Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини.
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Він уточнив, що підлітки прийшли гратися на закинуту ферму. Цегляна стіна обвалилася на місцевого хлопця 2006 року народження.
Дитині надають допомогу лікарі. Дай Боже, щоб все обійшлося без серйозних наслідків,
– зазначив він.
Речник поліції Полтавщини підкреслив, що наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини цього інциденту.
Крім цього, Сулаєв також закликав батьків проводити з дітьми роз'яснювальну роботу щодо безпечної поведінки в побуті.
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