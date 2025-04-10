В Полтавской области ночью работала ПВО: из-за обломков БПЛА есть повреждения и пострадавший

Российская армия ночью 10 апреля атаковала Полтавскую область своими беспилотниками типа "Шахед". Из-за падения обломков вражеских дронов в регионе есть повреждения и пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия атаки беспилотниками по Полтавской области

Владимир Когут рассказал, что в Опошнянской общине Полтавской области было зафиксировано падение обломков. Позже местные жители сообщили о повреждении хозяйственной постройки.

Легкие травмы получил мужчина. Он отказался от госпитализации,

– отметил чиновник.

В Полтавской области упали обломки вражеских беспилотников 10 апреля / Фото из телеграм-канала Владимира Когута

Исполняющий обязанности начальника Полтавской ОГА в очередной раз призвал граждан находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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К слову, Воздушные силы сообщали, что всего оккупанты этой ночью запустили по Украине 145 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили 85 ударных БПЛА, 49 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.