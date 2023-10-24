По вражескому дрону-камикадзе отрабатывала украинская противовоздушная оборона. В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Над Полтавой летал "Шахед"

Обратите внимание! Воздушные силы ВСУ через несколько минут после отбоя объявили повторную тревогу в Полтаве. Пока точно неизвестно, из-за чего именно объявили тревогу, но, вероятно, это может быть вражеский беспилотник или ракета.

Первыми о беспилотнике возле Полтавской области сообщили в 21:58 в телеграм-канале Monitor. В частности, отметили, что это был беспилотник неустановленного типа.

Впоследствии информацию о наличии вражеского БПЛА на украинской территории подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен на границе между Полтавской и Харьковской областями, соответственно там объявили воздушную тревогу.

На границе Харьковской и Полтавской областей вражеский БПЛА, предположительно "Шахед", двигается в северо-западном направлении. Работает ПВО,

– сказали в Воздушных силах.

Уже в 22.19 Воздушные силы объявили об опасности в самой Полтаве. Там предупредили о вражеском беспилотнике в районе самого города.

По состоянию на 22.47 воздушная тревога продолжается в Полтавской и Харьковской областях. О звуках взрывов или наличии повреждений, или пострадавших – не сообщали. В конце концов в 22:52 прозвучали отбои.

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