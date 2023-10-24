По вражескому дрону-камикадзе отрабатывала украинская противовоздушная оборона. В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Над Полтавой летал "Шахед"
Первыми о беспилотнике возле Полтавской области сообщили в 21:58 в телеграм-канале Monitor. В частности, отметили, что это был беспилотник неустановленного типа.
Впоследствии информацию о наличии вражеского БПЛА на украинской территории подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен на границе между Полтавской и Харьковской областями, соответственно там объявили воздушную тревогу.
На границе Харьковской и Полтавской областей вражеский БПЛА, предположительно "Шахед", двигается в северо-западном направлении. Работает ПВО,
– сказали в Воздушных силах.
Уже в 22.19 Воздушные силы объявили об опасности в самой Полтаве. Там предупредили о вражеском беспилотнике в районе самого города.
По состоянию на 22.47 воздушная тревога продолжается в Полтавской и Харьковской областях. О звуках взрывов или наличии повреждений, или пострадавших – не сообщали. В конце концов в 22:52 прозвучали отбои.
Россияне ночью 24 октября пускали "Шахеды"
- Воздушные силы объявили тревогу в большинстве областей нашего государства из-за угрозы применения вражеских беспилотных летательных ударных аппаратов типа "Шахед". Беспилотники двигались в направлении Хмельницкой и Винницкой областей.
- В Генштабе ВСУ утром 24 октября рассказали, что оккупанты запустили по Украине 6 беспилотников типа "Шахед". Всех из них сбили украинские защитники неба.
- Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки "Шахедами" оккупанты изучали маршруты, чтобы обойти средства поражения украинскими ПВО Однако в Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях все "Шахеды" были уничтожены.