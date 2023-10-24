По ворожому дрону-камікадзе відпрацьовувала українська протиповітряна оборона. У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Полтави перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Над Полтавою літав "Шахед"
Першими про безпілотник біля Полтавської області повідомили о 21:58 у телеграм-каналі Monitor. Зокрема, там зазначили, що це був безпілотник невстановленого типу.
Згодом інформацію про наявність ворожого БпЛА на українській території підтвердили й у Повітряних силах ЗСУ. Там наголосили, що ворожий безпілотний літальний апарат помітили на межі між Полтавською й Харківською областями, відповідно там оголосили повітряну тривогу.
На межі Харківської та Полтавської областей ворожий БпЛА, імовірно "Шахед", рухається у північно-західному напрямку. Працює ППО,
– сказали у Повітряних силах.
Уже о 22:19 Повітряні сили оголосили про небезпеку в самій Полтаві. Там попередили про ворожий безпілотник у районі самого міста.
Станом на 22:47 повітряна тривога триває у Полтавській та Харківській областях. Наразі про звуки вибухів чи наявність пошкоджень або постраждалих – не повідомляли. Зрештою о 22:52 пролунали відбої.
Росіяни вночі 24 жовтня пускали "Шахеди"
- Повітряні сили оголосили тривогу у більшості областей нашої держави через загрозу застосування ворожих безпілотних літальних ударних апаратів типу "Шахед". Безпілотники рухалися у напрямку Хмельницької й Вінницької областей.
- У Генштабі ЗСУ зранку 24 жовтня розповіли, що окупанти запустили по Україні 6 безпілотників типу "Шахед". Усіх їх збили українські захисники неба.
- Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки "Шахедами" окупанти вивчали маршрути, щоб оминути засоби ураження українськими ППО. Однак в Миколаївській, Хмельницькій і в Вінницькій областях всі "Шахеди" були знищені.