По ворожому дрону-камікадзе відпрацьовувала українська протиповітряна оборона. У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Полтави перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Над Полтавою літав "Шахед"

Зверніть увагу! Повітряні сили ЗСУ за кілька хвилин після відбою оголосили повторну тривогу у Полтаві. Наразі достеменно невідомо, через що саме оголосили тривогу, але, ймовірно, це може бути ворожий безпілотник або ракета.

Першими про безпілотник біля Полтавської області повідомили о 21:58 у телеграм-каналі Monitor. Зокрема, там зазначили, що це був безпілотник невстановленого типу.

Згодом інформацію про наявність ворожого БпЛА на українській території підтвердили й у Повітряних силах ЗСУ. Там наголосили, що ворожий безпілотний літальний апарат помітили на межі між Полтавською й Харківською областями, відповідно там оголосили повітряну тривогу.

На межі Харківської та Полтавської областей ворожий БпЛА, імовірно "Шахед", рухається у північно-західному напрямку. Працює ППО,

– сказали у Повітряних силах.

Уже о 22:19 Повітряні сили оголосили про небезпеку в самій Полтаві. Там попередили про ворожий безпілотник у районі самого міста.

Станом на 22:47 повітряна тривога триває у Полтавській та Харківській областях. Наразі про звуки вибухів чи наявність пошкоджень або постраждалих – не повідомляли. Зрештою о 22:52 пролунали відбої.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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