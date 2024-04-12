Полтысячи FPV-дронов, приобретенных за средства громады Киева, отправились на фронт, – Кличко
Источник:Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" и передал 500 FPV-дронов от громады Киева.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
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"Еще 500 FPV-дронов, приобретенных за средства столицы, отправились на фронт бойцам 4 бригады Нацгвардии "Рубеж". Сегодня посетил военных. В частности, встретился с бойцами батальона "Свобода", которые воюют в составе этой бригады", – сообщил Виталий Кличко.
Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода": смотрите видео
Он отметил, что батальон "Свобода" вышел из зоны боевых действий на ротацию. А дроны, приобретенные за средства Киева, отправятся на фронт, где сейчас сражаются с врагом другие батальоны 4 бригады "Рубеж".
Мы постоянно помогаем нашим защитникам. И я не раз отвозил на передовую помощь, которую мы привлекаем из внебюджетных средств. А из бюджета громады Киева 4 бригаде с начала полномасштабной войны выделили почти 500 миллионов гривен. Это средства на оснащение и текущие потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. И за них бойцы раньше закупили, в частности, почти 1000 БПЛА, системы РЭБ, радиостанции и другое необходимое оснащение,
– подчеркнул Кличко.
Встреча мэра Киева с бойцами батальона "Свобода" / Фото КГГА
Мэр Киева также вручил бойцам батальона "Свобода" знаки отличия от столицы и поблагодарил за мужество. И заверил, что громада Киева продолжит помогать всем военным, которые защищают Украину.
Ранее Кличко сообщал, что с начала года Киев выделил на помощь Силам обороны более 6,5 миллиарда гривен.
В прошлом году из бюджета столицы на нужды ВСУ было потрачено почти 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько потратили все остальные областные центры вместе взятые.