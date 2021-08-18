Получает угрозы: Мендель ходит на презентацию своей книги с охраной

18 августа 2021 , 10:38
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Источник:

"Сегодня"

Юлия Мендель призналась, что получает много угроз от своих хейтеров. Поэтому на презентацию своей книги бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского ходит с охраной.

Мендель с охраной

Презентация книги "Каждый из нас президент" состоялась в одном из столичных торговых центров. На встречу пришли около 30 человек.

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Экс-пресс-секретарь общалась с поклонниками около часа. После этого она подписала книги.

Иногда боюсь,
– ответила Мендель на то, что часто получает угрозы.

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Мендель не исключает, что после первой книги напишет и вторую – также о политике Украины.

"Политика же не заканчивается", – отметила журналистка.

Она отметила, что многие известные ей факты в книгу не войдут, ведь это грозит нацбезопасности.


Мендель на презентации своей книги / Фото "Сегодня"

Что известно о книге экс-спикера Зеленского

  • Книга "Каждый из нас президент" появилась в продаже в июле 2021 года. Мендель анонсировала, что издание будет "откровенным и провокационным". На обложке – сама журналистка в темно-синем костюме.
  • В книге Мендель описывает победы Зеленского и происки Порошенко. Упоминает также и действующего и бывшего руководителей Офиса Президента.
  • Часть книги о "негигиеничных и холодных ночах" на Майдане возмутила общество. Однако автор заявила, что ее не так поняли.
Автор: Софія Мінджоса