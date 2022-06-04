Злоумышленники финансировали вражескую агентуру

В организованную преступную группировку входило 3 жителей Киевщины. По информации СБУ, они получали деньги от своих российских кураторов из-за подсанкционных платежных систем. Средства уходили на проведение подрывной деятельности против Украины.

Обратите внимание Кабмин выделяет для СБУ полмиллиарда гривен: на что направят деньги

Злоумышленники создали сеть анонимных онлайн-платформ и принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег из запрещенных российских систем. Операции проводились в своем пункте обмена валют.

Во время обысков у участников группы изъяли гривны, доллары и евро на общую сумму более 13 миллионов гривен. Кроме того, была найдена компьютерная техника и черновые документы с доказательствами противоправной деятельности.

У злоумышленников обнаружили деньги, технику и черновые документы / Фото СБУ

Организатору преступной схемы объявили подозрение, а досудебное расследование уже началось.

Последние новости от Службы безопасности Украины

Сотрудники СБУ в Одесской области задержали руководителя благотворительного фонда и его подчиненного . Их подозревают в хищении гуманитарной помощи, назначаемой украинским военным. Они снабжали форму, устройства ночного видения, каски, бронежилеты и другие товары от иностранных благотворительных организаций, но на нужды обороны их не передавали.

Гауляйтеру Чернобаевку Юрию Турулеву объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. За сотрудничество с оккупантами ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В продаже гуманитарной помощи подозревают Галину Ярцеву – руководителя общественной организации в Закарпатье. У следствия есть данные, которые она продала военное снаряжение, которое бесплатно получила от иностранных партнеров как гуманитарную помощь.

Контрразведчики СБУ получили агента российской ФСБ . Он собирал данные (фото, координаты и т.п.) об объектах, которые могли стать целями для вражеских обстрелов – блокпосты, расположение подразделений ВСУ и силовых структур. Кроме того, он, возможно, занимался подготовкой терактов.

Гауляйтер Чернобаевки получил подозрение в коллаборационизме: смотрите видео