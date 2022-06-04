Злоумышленники финансировали вражескую агентуру

В организованную преступную группировку входило 3 жителей Киевщины. По информации СБУ, они получали деньги от своих российских кураторов из-за подсанкционных платежных систем. Средства уходили на проведение подрывной деятельности против Украины.

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Злоумышленники создали сеть анонимных онлайн-платформ и принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег из запрещенных российских систем. Операции проводились в своем пункте обмена валют.

Во время обысков у участников группы изъяли гривны, доллары и евро на общую сумму более 13 миллионов гривен. Кроме того, была найдена компьютерная техника и черновые документы с доказательствами противоправной деятельности.

У злоумышленников обнаружили деньги, технику и черновые документы / Фото СБУ

Организатору преступной схемы объявили подозрение, а досудебное расследование уже началось.

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