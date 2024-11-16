Будут ли штрафовать женщин, которые не обновили данные в ТЦК

Согласно закону, женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов. В то же время вступить в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

Как гласит закон "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Кроме того, в период с 18 мая по 16 июля они должны были обновить свои учетные данные, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Будут ли штрафовать женщин

Как рассказал глава Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков, женщин так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные.

Им грозит штраф в размере 17 000 – 25 500 гривен.

К слову, остается в силе норма, согласно которой руководители учреждений должны самостоятельно сообщить ТЦК о своих работницах-женщинах, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и не состоят на воинском учете.

Весной Кабмин отменил положение, по которому военнообязанные женщины, которые не стали на воинский учет, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до 2026 года.