Получила ранение от обстрелов на Донбассе: впервые статус "инвалид войны" предоставили ребенку

Впервые в истории Украины статус "инвалид войны" получил ребенок. Девочка еще в 2015 году пострадала в результате обстрелов на Востоке.

Юристы несколько лет пытались добиться внесения изменений в законодательство. Однако 3 детям отказали в статусе из-за коллизий.

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Девочка получила ранение, а ее мама – погибла

От атак войск оккупанта Майя пострадала еще в 2015 году, тогда ей было 8 лет. Вблизи ее дома упал реактивный снаряд.

Мы с мамой вышли за Викой (сестра – 24 канал) в садик, немного отошли от дома и услышали выстрелы. Спряталась за маму и мы стояли, а потом думали до дома добежать... Когда я очнулась, она уже лежала,

– поделилась пережитым девочка.

Кроме матери ребенка Марины, от пули боевиков тогда погиб ее одноклассник Егор. В память о том ужасном дне во дворе школы поставили мемориал.

Девушки остались круглыми сиротами. А Майя еще и несколько месяцев провела в больнице. "На ноге у меня был открытый перелом, на ноге была трещина, в кончике на спине доставали осколок", – рассказала она.

По словам бабушки девочки, кость до сих пор не восстановилась, а осколки все еще находятся в тканях.

Из-за ранения девочке предоставили статус "инвалид войны"

Юристы из гуманитарной миссии предложили помочь получить статус инвалида войны. Сначала выяснилось, что закон этого не позволяет. "Могут быть инвалидами войны... только взрослые. Дети не имели права на получение этого статуса", – объясняли чиновники.

Для того, чтобы внести изменения в законодательную базу, понадобилось 3 года. Некоторые дети уже выросли. Процедура осталась непростой, однако шанс получить статус теперь есть.

Теперь может получить (статус инвалида войны – 24 канал) ребенок, который получил ранение и ранение привело к инвалидности, и нужно подтвердить документами из больницы, от полиции,

– отметила юрист Ольга Юдина.

Документы направляют в межведомственную комиссию, которая и принимает решение.

Такой документ позволит девочке получать бесплатно лекарства и ездить в санаторий, ей не надо платить коммунальные и за проезд в городском транспорте, раз в 2 года можно воспользоваться бесплатными перевозками по Украине.