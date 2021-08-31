Юристи кілька років намагалися добитися внесення змін до законодавства. Однак 3 дітям відмовили у статусі через колізії.
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Дівчинка отримала поранення, а її мама – загинула
Від атак військ окупанта Майя постраждала ще у 2015 році, тоді їй було 8 років. Поблизу її будинку впав реактивний снаряд.
Ми з мамою вийшли за Вікою (сестра – 24 канал) в садок, трохи відійшли від будинку і почули постріли. Сховалася за маму і ми стояли, а потім думали до будинку добігти… Коли я отямилась, вона вже лежала,
– поділилася пережитим дівчинка.
Окрім матері дитини Марини, від кулі бойовиків тоді загинув її однокласник Єгор. На згадку про той жахливий день у дворі школи поставили меморіал.
Дівчата залишилися круглими сиротами. А Майя ще й кілька місяців провела в лікарні. "На нозі у мене був відкритий перелом, на нозі була тріщина, в кінчику на спині діставали осколок", – розповіла вона.
За словами бабусі дівчинки, кістка досі не відновилася, а осколки все ще перебувають у тканинах.
Через поранення дівчинці надали статус "інвалід війни"
Юристи з гуманітарної місії запропонували допомогти отримати статус інваліда війни. Спочатку з'ясувалося, що закон цього не дозволяє. "Можуть бути інвалідами війни… лише дорослі. Діти не мали права на отримання цього статусу", – пояснювали чиновники.
Для того, аби внести зміни в законодавчу базу, знадобилося 3 роки. Деякі діти вже виросли. Процедура залишилася непростою, однак шанс отримати статус тепер є.
Тепер може отримати (статус інваліда війни – 24 канал) дитина, яка отримала поранення і поранення призвело до інвалідності, і потрібно підтвердити документами з лікарні, від поліції,
– зазначила юристка Ольга Юдіна.
Документи скеровують у міжвідомчу комісію, яка й ухвалює рішення.